CDA-trol Mona Keijzer steekt De Jonge mes in de rug en bekritiseert QR-code

Op de dag dat de horeca en theaters moeten beginnen met het controleren van QR-codes ondergraaft demissionair CDA-staatssecretaris Mona Keijzer het draagvlak voor de coronapas. In een interview met De Telegraaf steekt ze haar partijgenoot Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een mes in de rug: ze zegt zijn beleid niet te begrijpen, meldt de NOS.

Ze wijst op de vaccinatiegraad van 85 procent en het uitblijven van een grote instroom in de ziekenhuizen na de volledige opening van scholen en universiteiten. “Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren?”, zegt de CDA’er. “Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?”