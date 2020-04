China: ‘Geleverde mondkapjes waren duidelijk niet voor medisch gebruik’

De Nederlandse overheid heeft in China een verkeerd type mondkapjes besteld. Van een levering van 1,3 miljoen werden er 600.000 afgekeurd na tests door TNO. Die tests werd uitgevoerd in opdracht van ziekenhuizen die de door de overheid geleverde beschermingsmiddelen niet vertrouwden. De maskers, die bedoeld waren voor medici in de frontlinie, bleken inderdaad niet goed te passen en te grove filters te hebben. Maar China heeft ook nooit beweerd dat ze voor ‘chirurgisch’ gebruik geschikt waren, stelt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter:

China exporteert ‘defecte’ maskers naar Nederland? Het ware verhaal over de maskers die gekocht zijn door een Nederlands inkoopbureau: de Chinese fabrikant stelde duidelijk dat ze niet voor chirurgisch gebruik waren en de douane-formaliteiten vermeldden ook ‘niet-chirurgische maskers’. Maskers van verschillende categorieën leveren verschillende niveau’s van bescherming, voor dagelijks gebruik en voor medische doeleinden. Zorg alsjeblieft dat je de instructies dubbel checkt om er zeker van te zijn dat je het juiste type bestelt, betaalt en distribueert. Gebruik geen ‘niet-chirurgische maskers’ voor chirurgische doeleinden.

De verklaring komt nadat minister Van Rijn zondag sprak met de ambassadeur van China.

Vandaag met Chinese ambassadeur Xu Hong @PRCAmbNL gesproken over de afgekeurde mondkapjes. Maar ook mijn dank uitgesproken aan China voor hun steun om het #coronavirus in NL te bestrijden. We werken samen om te zorgen dat alle beschermingsmiddelen aan de kwaliteitseisen voldoen. — Martin van Rijn (@mjrijn) March 29, 2020

Ook in de staatskrant China Daily wordt Nederland zelf verantwoordelijk gehouden voor de aanschaf van ondeugdelijke maskers.

cc-foto: Stuart Rankin