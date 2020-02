Chinezen nu ook boos op Belgische cartoonist

De Belgische cartoonist Lectrr van dagblad De Standaard heeft zich de woede van China op de hals gehaald door een cartoon te tekenen waarin hij de vijf sterren van de Chinese vlag heeft vervangen door het coronavirus. Eerder had China al boos gereageerd op een vrijwel identieke Deense cartoon.

“Deze tekening is oneerbiedig voor de nationale vlag van China. Het is een belediging voor China en kwetst de Chinese bevolking”, schrijft de Associatie van Chinese Ondernemingen in België en Luxemburg in een brief aan De Standaard. “Vrijheid van meningsuiting mag niet ten koste gaan van andere landen en mensen, en mag zeker geen voorwendsel zijn om China en het Chinese volk te beledigen. (…) Het wangedrag van de krant en de tekenaar kwetsen ons diep.”

Lectrr, die de cartoon op 23 januari publiceerde, enkele dagen voordat de vergelijkbare Deense cartoon werd geplaatst, laat in een reactie tegenover Het Laatste Nieuws weten dat hij niet van plan is aan zelfcensuur te doen. “Ik zal cartoons over het virus blijven maken.” De tekenaar, die regelmatig kritiek krijgt van rechts, wijst op Twitter nog op een onverwacht voordeel van de affaire.