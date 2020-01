Commissie-Remkes: leg luchtvaart aan banden

Nadat de commissie-Remkes eerder al adviseerde om de maximumsnelheid te verlagen en om boeren uit te kopen, is nu de luchtvaart aan de beurt. De adviescommissie stelt dat de luchtvaartsector niet verder kan groeien als ze de stikstofuitstoot niet terugdringt. Daarmee komt de uitbreiding van Lelystad Airport op losse schroeven te staan. Ook Schiphol zou niet meer kunnen uitbreiden, als het kabinet het advies overneemt.

Johan Vollebroek, die het tekortschietende Nederlandse stikstofbeleid jarenlang aan de kaak stelt, ontdekte vorig jaar al dat Schiphol niet over een natuurvergunning beschikt voor de 100.000 starts en landingen die de luchthaven sinds 2004 heeft toegevoegd.

Volgens de commissie-Remkes die het kabinet adviseert over het terugdringen van de stikstofuitstoot, is de luchtvaart verantwoordelijk voor ongeveer 1 procent van de stikstofdepositie in Nederland. Desondanks is ingrijpen noodzakelijk. NRC Handelsblad schrijft:

Het college hecht veel waarde aan draagvlak en evenwicht. Met de druk op andere sectoren „acht het adviescollege het dan ook rechtvaardig dat ook de luchtvaartsector begrensd wordt in haar emissieruimte”.

Boze boeren klaagden tijdens hun protesten dat de luchtvaart ongemoeid bleef. De boeren zelf zijn overigens de belangrijkste veroorzakers van stikstofuitstoot. In mei vorig jaar bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak omlaag moet. Nederland heeft de regels voor stikstofuitstoot jarenlang overtreden, met alle nadelige gevolgen voor de natuur van dien.