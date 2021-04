Conservatieve katholieken treiteren D66-Kamerlid Van Ginneken

De conservatieve katholieken van Civitas Christiana hebben Lisa van Ginneken een pakje gestuurd waarop zij haar ‘de heer’ noemen. Dat meldt het nieuwe D66-Kamerlid op Twitter. Van Ginneken is sinds vorige week het eerste transgender Kamerlid in Nederland.

Het heeft er alle schijn van dat Civitas Christiana Van Ginneken met opzet als man aanspreekt. De katholieke fundamentalisten beschouwen transseksualiteit als “een opstand tegen Gods Scheppingsorde, waarin ieder mens een geslacht toegewezen krijgt”.

Civitas Christiana is berucht vanwege campagnes vóór het behoud van blackface bij het Sinterklaasfeest en tégen homoseksualiteit en abortus.

De teksten in de begeleidende brief zijn ook zo huichelachtig. Over “waken bij abortuscentra”, in de praktijk zijnde: vrouwen intimideren die een andere persoonlijke afweging maken dan die jij zou maken.

