Coronarelschoppers hebben het voorzien op de vrije pers

Journalisten en cameramensen werden het afgelopen weekend het mikpunt van agressieve corona-ontkenners. Volgens een cameraman die verslag deed van de rellen zondag in Eindhoven is het een “kwestie van tijd” voordat de eerste televisieploeg “zwaargewond moet worden afgevoerd”.

“Ze azen op cameraploegen”, schrijft hij in een bericht dat door EenVandaag-journalist Marc Belinfante op Twitter wordt gedeeld. “Ze hebben de beelden van het Capitool gezien. Wij ‘de media’ zijn net zoals de politie bewust doelwit.”

Totaal ontspoord. #gekkenhuis. Een cameraman waar ik veel mee werk was gisteren aan het werk in Eindhoven. Hij kreeg te maken met agressie van mensen die geïrriteerd ( understatement) zijn over #avondklok #coronamaatregelen Ik ben geschokt door zijn verhaal. Wat een barbarij. pic.twitter.com/Nl9SWzx2uK — Marc Belinfante (@BelinfanteMarc) January 25, 2021

Ook op Urk en in Tilburg kregen journalisten te maken met agressie. Op Urk werd een beveiliger van de NOS mishandeld. Hij kreeg pepperspray in zijn gezicht gespoten omdat hij twee jongeren aansprak die een cameraman belaagden die opnames maakte van de uitgebrande teststraat in het probleemdorp. In oktober moest de NOS al de logo’s van haar satelliet- en straalwagens verwijderen vanwege aanhoudende bedreigingen van corona-ontkenners en boze boeren.

In Tilburg werd een verslaggever van het Brabants Dagblad aangevallen door een woedende menigte. Hij dook een brandgang in, waar hij werd ingesloten door vijftien man. Via een tuin wist de journalist te ontkomen.

Blijf nou GODVERDOMME met je klauwen van collega’s af! https://t.co/GjoPv8J6jB pic.twitter.com/r6rZZNLCXz — Tom van der Meer (@vdMeerTom) January 24, 2021

Uit het verhaal van de cameraman in Eindhoven blijkt dat de ‘demonstranten’ ervan overtuigd zijn dat media voortdurend de waarheid achterhouden en niet “het echte verhaal” vertellen – een leugen die Trump, Wilders, Baudet en andere rechts-radicale leiders de afgelopen jaren hebben gepopulariseerd.

GroenLinks-leider Jesse Klaver sprak dit weekend zijn afschuw uit over het geweld tegen politie, zorgmedewerkers en journalisten. Hij kreeg maandagochtend bijval van premier Rutte die het geweld “ontoelaatbaar” noemde. “Wat bezielt deze mensen?”

Onacceptabel wat er op dit moment gebeurt in Eindhoven, in Amsterdam en al helemaal wat er gisteren gebeurde op Urk. Blijf met je poten van de politie, de GGD en journalisten af.https://t.co/O3vjAi71GB — Jesse Klaver (@jesseklaver) January 24, 2021