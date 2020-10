Corona veel stiekemer en dodelijker dan gedacht

Corona-ontkenners willen Covid-19 nog wel eens met een griepje vergelijken: de nieuwe ziekte zou ongeveer net zo gevaarlijk zijn. Uit cijfers van het Britse Office for National Statistics blijkt echter dat Covid-19 veel dodelijker is. Terwijl er tussen januari en augustus 394 Britten overleden aan influenza, gingen er maar liefst 48.168 Britten dood door Covid-19.

De ziekte die wordt veroorzaakt door sars-cov-2 was daarmee goed voor 12,4 procent van alle overlijdens in de eerste acht maanden van dit jaar. In die periode overleden ruim 13.000 Britten door een longontsteking, schrijft The Independent. Dat betekent dat Covid-19 verantwoordelijk is voor drie keer zoveel overlijdens als alle griepgevallen en longontstekingen samen.

Ondertussen blijkt uit ander onderzoek waarbij tienduizenden willekeurige Britten werden getest op het virus, dat ruim vier op de vijf mensen die positief testten, geen van de bekende coronasymptomen vertoonden. Ze hoestten niet, ze hadden geen koorts en er was ook geen sprake van reuk- of smaakverlies.

Zo’n asymptomatisch verloop van de ziekte maakt het ingewikkeld om besmette personen op te sporen en het virus onder controle te houden. De onderzoekers pleiten er daarom voor om veel vaker testen uit te voeren op plaatsen waar mensen een grote kans lopen op een besmetting, zoals in de vleesverwerkende industrie.

cc-foto: NickyPe