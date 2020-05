Slachthuizen zijn wereldwijd bron van coronabesmettingen

De vleesverwerkende industrie blijkt in verscheidene landen een brandhaard voor coronabesmettingen. Nieuwsuur berichtte gisteren over een slachthuis van het Nederlandse Vion in het Duitse Bad Bramstedt, waar al het personeel in quarantaine zit. Vion, dat een van de financiers was van het boerenprotest tegen het stikstofbeleid, heeft 108 Roemeense uitzendkrachten in dienst bij zijn vestiging in Bad Bramstedt.

Bij andere Duitse slachthuizen zijn er eveneens grote problemen. Zo werden in april al honderden Roemenen ziek in een slachterij in Birkenfeld. Omdat de gastarbeiders vaak samen worden ondergebracht in kleine kamers, is de kans op besmetting groot. “Te veel mensen met te weinig wc’s, douches en gemeenschappelijke ruimtes”, vat Marcel Mansouri van vakbond NGG het probleem samen. Ook worden de werknemers in kleine busjes naar hun werk vervoerd.

Duitsland heeft het coronavirus redelijk goed onder controle, behalve in de vleesindustrie. Wij gingen kijken bij een vestiging van een Nederlands bedrijf in Bad Bramstedt, waarvan het hele personeel verplicht in quarantaine zit. #Nieuwsuur pic.twitter.com/v6RmN3itQC — nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 18, 2020

Ook in andere landen gaat het helemaal mis. Zo bleken deze week bij een slachthuis in het Franse Fleury-les-Aubrais 54 werknemers te zijn geïnfecteerd met het coronavirus. Het was bepaald niet het eerste vleesverwerkende bedrijf met een uitbraak in Frankrijk. Zo werden bij een slachthuis in Côtes-d’Armor 69 werknemers ziek.

In de Verenigde Staten zijn al zeker dertig werknemers van slachthuizen overleden. In de helft van de Amerikaanse gebieden waar het coronavirus tot nu toe het hardste heeft toegeslagen, is de uitbraak te herleiden tot een slachthuis. Bij een slachthuis in de staat Minnesota raakten bijna vijfhonderd werknemers besmet. Omdat veel slachthuizen in de VS als gevolg van de corona-uitbraak zijn gesloten, besluiten boeren om hun kippen te laten stikken door de ventilatie af te sluiten.

cc-foto: BlackRiv