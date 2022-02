Crosby, Stills & Nash sluiten zich aan bij Spotify-boycot

Ook David Crosby, Stephen Stills en Graham Nash hebben zich aangesloten bij de Spotify-boycot. Ze willen dat het muziekplatform hun muziek verwijdert. De drie, die het verder over weinig eens zijn, maken zich zorgen over de “gevaarlijke desinformatie” in de podcast van Joe Rogan, schrijven ze. Eerder besloten Neil Young, Joni Mitchell en Nils Lofgren hun muziek al om die reden te verwijderen.

Crosby, Stills en Nash zijn duidelijk niet overtuigd door de maatregel die Spotify begin deze week aankondigde. De muziekdienst beloofde voortaan te verwijzen naar een pagina met wetenschappelijke informatie over covid-19 bij elke podcast waarin de ziekte wordt besproken. Ook Joe Rogan beloofde beterschap. De podcaster zei dat hij zich beter wil voorbereiden als hij gasten met controversiële coronameningen uitnodigt.

Dinsdag besloot Mary Trump, het nichtje van de voormalige president, om haar podcast niet langer via Spotify te verspreiden. In een tweet noemt ze Rogan een racist. Ook succes-auteur Brené Brown brengt voorlopig geen nieuwe podcasts uit via Spotify.

Spotify should get rid of Joe Rogan's show not just because he spreads COVID disinformation but because he is a racist.

It's yet another reason for us to #DeleteSpotify.

Check out my new podcast–available everywhere you listen–except Spotify 😎https://t.co/eJty84PYre

— Mary L Trump (@MaryLTrump) February 2, 2022