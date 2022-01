Dit is het nieuwe kabinet-Rutte IV

Alle namen van de ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet-Rutte IV zijn bekend. Nadat zondag eerder op de dag D66 alle kandidaat-bewindspersonen officieel onthulden, deed even later het CDA hetzelfde. De afgelopen dagen lekten al veel namen uit, zoals die van Sigrid Kaag naar Financiën waar nu CDA-leider Wopke Hoekstra nog aan het roer staat. Inmiddels is ook bekend waar hij naartoe vertrekt: Buitenlandse Zaken.

Het bleek een rake voorspelling van Volkskrant-columnist Bert Wagendorp afgelopen week. Hij schreef: ‘Wopke is een hork en een bedreiging voor het internationaal imago van Nederland, dus totaal ongeschikt als minister van Buitenlandse Zaken. Hij zal het dus wel worden.’

Andere CDA’ers in het nieuwe kabinet zijn oud-staatssecretaris Karien van Gennip die het directeurschap van verzekeraar VGZ verruilt voor het ministerschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oud-Kamerlid Hanke Bruins Slot wordt minister van Binnenlandse Zaken en laat daarmee de Provinciale Staten Utrecht achter. Oud-partijvoorzitter Marnix van Rij wordt staatssecretaris Fiscaliteit (Financiën) en Vivianne Heijnen – nu wethouder in Maastricht – wordt de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Het nieuwe kabinet bestaat voor een recordaantal uit vrouwen, namelijk 14 van de 29 ministers en staatssecretarissen. De kabinetten-Rutte bestonden tot nog toe juist uit opvallend weinig vrouwen: het vorige kabinet trad aan met slechts 9 vrouwen in een ploeg van 24 bewindspersonen.

Het volledige overzicht van nieuwe ministers en staatssecretarissen luidt:

Ministerie van Algemene Zaken

Mark Rutte (VVD), premier

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken

Liesje Schreinemacher (VVD), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dilan Yeşilgöz (VVD), minister van Justitie en Veiligheid

Franc Weerwind (D66), minister voor Rechtsbescherming

Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris Asiel en Migratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hanke Bruins Slot (CDA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hugo de Jonge (CDA), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Alexandra van Huffelen (D66), staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Dennis Wiersma (VVD), minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gunay Uslu (D66), staatssecretaris Cultuur en Media

Ministerie van Financiën

Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën

Marnix van Rij (CDA), staatssecretaris Fiscaliteit

Aukje de Vries (VVD), staatssecretaris Toeslagen en Douane

Ministerie van Defensie

Kajsa Ollongren (D66), minister van Defensie

Christophe van der Maat (VVD), staatssecretaris Defensie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mark Harbers (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vivianne Heijnen (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Economische Zaken

Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

Rob Jetten (D66), minister voor Klimaat en Energie

Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris Mijnbouw

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Henk Staghouwer (CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Christianne van der Wal (VVD), minister voor Natuur en Stikstof

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Carola Schouten (CU), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport

Maarten van Ooijen (CU), staatssecretaris Jeugd en Preventie

Eerder:

D66 heeft officieel bekendgemaakt welke kandidaat-bewindspersonen naar voren zijn geschoven voor een plek in het aanstaande kabinet-Rutte IV. De afgelopen dagen lekten de meeste kandidaten al uit, ook van andere partijen. Zo was al bekend dat partijleider Sigrid Kaag de nieuwe minister van Financiën moet worden, waarmee ze zowel de eerste D66’ers als de eerste vrouw op die positie is.

De andere D66-bewindspersonen zijn oud-fractievoorzitter Rob Jetten die minister voor Klimaat en Energie wordt. Tijdens de formatiebesprekingen was Jetten de secondant van Kaag. Ook al eerder uitgelekt: topwetenschapper Robbert Dijkgraaf, bekend van onder meer DWDD University, verlaat zijn topfunctie aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Princeton om minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te worden.

Een andere naam die al langere tijd rondzong, is nu ook bevestigd. Namelijk die van ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers. Tijdens de coronapandemie groeide Kuipers uit als een van de gezichten van het coronabeleid, dankzij zijn updates over de ziekenhuiscapaciteit en zijn vele mediaoptredens. Kuipers wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en neemt daarmee dus het stokje over van de verguisde CDA’er Hugo de Jonge.

Kajsa Ollongren, die met haar duidelijk zichtbare memo ‘Omtzigt functie elders’ aan de start stond van de langste formatie ooit, verruilt Binnenlandse Zaken voor Defensie. De Almeerse burgemeester Franc Weerwind verruilt die stad voor Den Haag en wordt minister van Rechtsbescherming.

Naast de zes ministers, levert D66 ook drie staatssecretarissen. Alexandra van Huffelen neemt afscheid van het hoofdpijndossier toeslagenschandaal en ruilt Financiën in voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Hans Vijlbrief, nu eveneens op Financiën, wordt staatssecretaris van Mijnbouw. Een rol waarbinnen hij de puinhoop van de gaswinning in Groningen recht moet proberen te zetten. De derde staatssecretaris is een nieuwkomer, namelijk cultuurhistoricus Gunay Uslu. Zij krijgt de portefeuille Cultuur en Media.

Later op de dag zal ook het CDA de definitie lijst met bewindspersonen bekendmaken. Op 10 januari wordt het nieuwe kabinet beëdigd.