Dakloze studenten in Groningen bezetten Academiegebouw

Groningse dakloze studenten hebben donderdag het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bezet. Docenten die zich eveneens zorgen maken over de wooncrisis, geven in het gebouw lezingen aan de bezetters, meldt het Dagblad van het Noorden.

Eerder op de dag gingen al 250 studenten de straat op voor de ‘mars der daklozen’. Honderden studenten hebben nog altijd geen woonruimte kunnen vinden in de stad. Met name internationale studenten zijn daardoor in de problemen gekomen. Zij slapen nu vaak in de gemeentelijke noodopvang.

De actiegroep Shelter Our Students vindt dat de universiteit toekomstige studenten eerlijk moet voorlichten over de woningnood in Groningen. Ook pleit de organisatie voor meer noodopvang voor studenten en een grote campus waar 2.000 studenten kunnen worden gehuisvest.

Aanstaande zondag (12 september) vindt er in Amsterdam een protest plaats tegen de verziekte Nederlandse woningmarkt. Volgende maand is er op 17 oktober een demonstratie in Rotterdam.