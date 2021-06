Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge liep woensdag weer eens op de zaken vooruit door te zeggen dat volgende week misschien de mondkapjesplicht verdwijnt, maar misschien ook niet. Hij deed dat na een ministersoverleg over de coronacrisis.

Vrijdagavond is er een nieuwe persconferentie van De Jonge en demissionair premier Rutte. Dan wordt bekendgemaakt of er verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zijn en zo ja, welke. Zo werd eerder deze week al bekendgemaakt dat de besmettingscijfers zo hard dalen, dat het demissionaire kabinet al op 26 juni een aantal coronaregels wil schrappen, in plaats van op 30 juni. Dan mag bijvoorbeeld de horeca langer openblijven en mogen theaters, musea en bioscopen meer bezoekers ontvangen. Ook bij mensen thuis zijn er meer gasten welkom, namelijk acht.

En misschien een einde aan de mondkapjesplicht, dus. Of misschien ook niet. De Jonge liet woensdag weten dat vrijdag de knoop daarover wordt doorgehakt. ‘Het gaat gewoon hartstikke goed,’ aldus de minister die vaker voor zijn beurt spreekt.