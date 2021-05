De tragiek van het Songfestival

Druktemaker Ellen Deckwitz heeft oog voor de tragiek van het Eurovisie Songfestival. Wat te denken van de verplichting om dit jaar een nieuw nummer in te zenden dan vorig jaar, toen het evenement wegens corona niet kon doorgaan? De kansen van bijvoorbeeld Bulgarije maar ook van onze eigen Jeangu Macrooy zijn daardoor gekelderd.

Maar er is meer. “Het Eurovisie Songfestival werd ooit opgericht om de solidariteit in het naoorlogse Europa te bespoedigen. Door er een wedstrijd van te maken, werk je dat juist tegen, wat niet goed kan zijn voor de onderlinge belangen in Europa die het afgelopen jaar – laten we wel wezen – al een knauw hebben gehad door bijvoorbeeld door het geruzie over de coronaherstelfondsen. Nu leren we via een gezellig bedoelde muziekwedstrijd toch weer dat onze medelidstaten concurrenten zijn, in plaats van bondgenoten.”