De wereld brandt

Rond Athene is de brandweer al dagen bezig om bosbranden te blussen. De brandweerlieden krijgen hulp van collega’s uit Cyprus, Frankrijk en Zweden. De extreme temperaturen van boven de veertig graden zorgen voor een ongelijke strijd. De verwachting is dat de hitte de komende dagen nog verder toeneemt.

Duizenden Grieken zijn op de vlucht geslagen omdat het vuur niet is te stoppen. Bewoners van het Griekse eiland Evia, ten oosten van de hoofdstad, zijn geëvacueerd. De beelden van de vuurzee die zij ontvluchten, zijn beangstigend.

#GreeceFires : Video taken on board ship escaping fires on Lake Evia – a vision seemingly from a medieval fever dream of divine retribution

Meer in het westen, op het schiereiland Peloponnessos, richten de branden eveneens grote schade aan. Onder meer Olympia, waar acht eeuwen voor Christus de eerste Olympische Spelen plaatsvonden, wordt bedreigd.

Ook andere plaatsen in Zuid-Europa hebben te lijden onder bosbranden, blijkt uit een overzicht van het Europese Bosbranden Informatie Systeem. Er worden hevige branden gemeld in onder meer Italië, Kroatië, Oekraïne, Roemenië, Albanië en Servië. Noord-Macedonië heeft de noodtoestand uitgeroepen, in Turkije zijn de branden in zeker tien jaar niet meer zo erg geweest.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan leiden de hoge temperaturen eveneens tot grote problemen. Een groot deel van het plaatsje Greenville in de Amerikaanse staat Californië ging in vlammen op. Driekwart van de huizen en bedrijven is volgens de brandweer in de as gelegd. Het dorp dateert uit de tijd van de Californische goldrush in de 19e eeuw.

Het werk van de brandweerlieden in Californië wordt bemoeilijkt door het wijdverbreide wapenbezit in de Verenigde Staten. Verscheidene bewoners van bedreigde gebieden trekken hun vuurwapens om evacuatie te voorkomen, melden Amerikaanse media.

In Brazilië, dat al jaren te kampen heeft met extreme natuurbranden, is de vrees dat het bosbrandenseizoen dit jaar minstens net zo erg zal worden als in 2019 en 2020. De branden in juni en juli waren het ergst sinds 2016. De rechts-radicale Braziliaanse president Bolsonaro ligt al sinds zijn aantreden onder vuur omdat hij niets doet om de vernietiging van de Amazone te stoppen.

Deskundigen waarschuwen al jaren dat de kans op ernstige bosbranden toeneemt door de klimaatcrisis. Door extreme temperaturen en droogte ontstaan er meer branden die ook langer blijven voortwoekeren.