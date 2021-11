Decathlon staakt verkoop kajaks om bootvluchtelingen te ontmoedigen

Decathlon is in zijn winkels in Calais en Duinkerken gestopt met de verkoop van kajaks. In de buurt van de Noord-Franse steden bevinden zich veel vluchtelingen die per boot het Kanaal willen oversteken.

De VRT schrijft dat de sportketen tot de verkoopstop is gekomen om te voorkomen dat “mensen in gevaar” komen. Afgelopen vrijdag raakten drie kajakkers die naar het Verenigd Koninkrijk wilden, vermist. Twee drenkelingen werden teruggevonden.

Meer dan 23.000 mensen hebben dit jaar de oversteek gewaagd van Frankrijk naar Engeland. Dinsdag ontruimde de Franse politie nog een kamp in de buurt van Duinkerken, waar zich hoofdzakelijk Iraakse Koerden bevinden.

cc-foto: 2204574