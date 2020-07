Demonstranten Portland gebruiken bladblazers tegen traangas

Er is een nieuwe toepassing voor bladblazers. Werden de apparaten tot voor kort eigenlijk alleen gebruikt door mensen die hun buren op de kast wilden jagen, nu blijken bladblazers ook goed van pas te komen bij protesten waar de politie traangas inzet.

De pro-democratiedemonstranten in Hongkong waren afgelopen najaar de pioniers. Terwijl de ene demonstrant zijn bladblazer gebruikt om het gas de andere kant op te blazen, giet een ander water over het traangasbusje.

First time ever #HongKongProtesters have used a leaf blower to tackle tear gas. Clearly a new tactic unlocked. pic.twitter.com/pw8GM72jyV — Demosistō 香港眾志 😷 (@demosisto) October 27, 2019

Inmiddels winnen bladblazers ook aan populariteit bij protesten in de Verenigde Staten. Black Lives Matter-demonstranten gebruiken de apparaten sinds vorige maand. Ook in Portland, waar de federale politie nu keihard optreedt tegen demonstranten die zich zorgen maken over politiegeweld, beschermen mensen zich met bladblazers.

One DHS official we spoke to expressed frustration and astonishment that Portland protesters were showing up with leaf blowers to disperse tear gas and send it right back at fed agents — Nick Miroff (@NickMiroff) July 20, 2020

Militair gebruik van traangas is na de Eerste Wereldoorlog verboden, maar politiediensten gebruiken het nog altijd op veel plaatsen tegen demonstranten. Volgens Amnesty is traangas geen veilig wapen. In een vorige maand gepubliceerd onderzoek wijst de mensenrechtenorganisatie erop dat misbruik van traangas kan leiden tot ernstige verwondingen en doden.