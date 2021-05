Den Haag stelt rookverbod in bij sportclubs

Roken is vanaf 1 juli uit den boze bij sportverenigingen en op sportparken in Den Haag. Eerder had een meerderheid van de Haagse gemeenteraad er al bij wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Sport) op aangedrongen om die maatregel te nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het rookverbod pas volgend jaar zou ingaan.

Bredemeijer noemt het tegenover Omroep West vreemd dat er nog geen rookverbod is. “De Haagse jeugd brengt een groot deel van hun tijd door op de sportvereniging.”

Jaarlijks overlijden er meer dan 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. De tabakslobby heeft jarenlang grote invloed uitgeoefend op het Nederlandse rookbeleid. In strijd met internationale regels mochten sigarettenfabrikanten aanschuiven bij overleggen om het ministerie van Volksgezondheid. Zo konden zij effectieve anti-rookmaatregelen dwarsbomen.

cc-foto: PDPhotos