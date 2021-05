‘Denemarken wil asielzoekerscentrum openen in Rwanda’

De centrum-linkse Deense regering die een bikkelhard migratiebeleid voert, wil vluchtelingen in een ander land onderbrengen. Daar zou hun asielaanvraag moeten worden behandeld. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat de regering afgelopen week indiende.

Volgens The Local wordt het buitenlandse asielzoekerscentrum mogelijk in Rwanda geopend. Twee Deense ministers, onder wie de minister van Immigratie Mattias Tesfaye, brachten afgelopen week een bezoek aan het Oost-Afrikaanse land. Bij terugkeer wilden zij niet zeggen of ze het over een asielzoekerscentrum hadden gehad, omdat “de gesprekken vertrouwelijk” waren.

Tesfaye erkent wel dat hij met verscheidene landen in gesprek is over een offshore asielzoekerscentrum. “Het klopt dat we een nieuw asielsysteem willen opzetten waarbij de behandeling van de aanvragen buiten Denemarken plaatsvindt.”

Dansk Flygtningehjælp, de Deense vluchtelingenhulp, heeft forse kritiek op de plannen van de regering. Volgens de organisatie is het wetsvoorstel “onverantwoordelijk, niet solidair en afkeurenswaardig”.

In 2019 heeft Rwanda al een asielzoekerscentrum geopend voor asielzoekers die in Libië zijn gestrand. Het land heeft bepaald geen goede reputatie op het gebied van mensenrechten. Volgens Human Rights Watch worden tegenstanders van de regering opgepakt en bedreigd. Ook maken de autoriteiten zich schuldig aan marteling.

Denemarken kwam vorige maand nog negatief in het nieuws door de deportatie van Syrische vluchtelingen. Hoewel de bloeddorstige dictator Assad nog altijd de scepter zwaait in Syrië meent de Deense regering dat de omstandigheden “aanzienlijk verbeterd” zijn.

