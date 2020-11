Denen besmet met gemuteerde versie van coronavirus

In Denemarken zijn zeker 214 mensen besmet geraakt met een gemuteerde vorm van het coronavirus. Dat meldt RTL Nieuws. Het virus werd in juni ontdekt, maar leek alleen bij nertsen voor te komen. Op zo’n 216 fokkerijen in Denemarken is de nieuwe variant van het virus aangetroffen, deze week werd daarom besloten alle nertsen in het land preventief te ruimen.

Het gaat om een zogenaamd cluster 5-virus dat van dier op mens kan worden overgedragen. Zoals het er nu uitziet is de mutatie niet per se gevaarlijker dan het nu bekende coronavirus, maar de mutatie kan er wel voor zorgen dat de vele vaccins waaraan gewerkt wordt weinig of minder effect hebben.

Bron: RTL Nieuws / cc-foto: pxhere