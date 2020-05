DENK barst verder uit elkaar, Öztürk zet Azarkan uit partij

Het bestuur van DENK heeft waarnemend fractievoorzitter in de Tweede Kamer Farid Azarkan per direct uit de partij gezet. Dat schrijft het partijbestuur woensdag in een persbericht. Dat bestuur bestaat nog slechts uit partijvoorzitter Selçuk Öztürk en Zahir Rana, nadat drie andere bestuursleden gehoor gaven aan het verzoek van Azarkan terug te treden.

Azarkan riep het bestuur op terug te treden om via een ledenvergadering plaats te maken voor een nieuw bestuur, nadat geruzie tussen voormalig fractievoorzitter Tunahan Kuzu en partijvoorzitter Selçuk Öztürk tot het vertrek van Kuzu leidde. Bestuursleden Gladys Albitrouw en Hanane Bittich gaven gehoor aan die oproep, penningmeester Şerif Uysal volgde even later. Volgens de statuten van DENK moet het bestuur bestaan uit een oneven aantal van tenminste drie leden. Door het vertrek van Uysal mag het bestuur nu geen enkel besluit meer nemen of financiële verplichtingen aangaan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Selçuk Öztürk liet direct weten het daar niet mee eens te zijn.

In het nu uitgegeven persbericht staat over het ontslag van Azarkan: “De reden is dat het Kamerlid de partij bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van DENK en met gemaakte afspraken en besluiten”. Het persbericht is uitzonderlijk lang en gedetailleerd, wat persoonlijke wrok van de kant van Öztürk doet vermoeden. Zo staat er ook in: “Azarkan heeft voorts onder meer geprobeerd zijn eigen falen in de behandeling van een klacht van een vrouwelijk lid van DENK over Kuzu in de schoenen van de voorzitter te schuiven.”

Ook wordt Azarkan er door Öztürk van beschuldigd “medewerkers, bestuursleden en lokale fractieleiders” te hebben geïntimideerd en “is Azarkan financiële verplichtingen al ruim een jaar niet nagekomen.” Het bericht gaat nog even door met verwijten aan het adres van Azarkan, onder andere over hoe Azarkan de inloggegevens van Facebook zou hebben achtergehouden voor Öztürk. Het bestuur zegt voorafgaand aan het persbericht Azarkan per brief “een lange reeks gedragingen” te hebben gestuurd die leidden tot het ontslag.

De ledenvergadering waar partijleden een nieuw bestuur kunnen kiezen, staat vooralsnog gepland voor 6 juni.

cc-foto: Wikipedia