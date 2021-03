Derde golf: hoogste aantal coronabesmettingen in twee maanden

Het aantal geconstateerde coronabesmettingen blijft oplopen. Vrijdag maakte het RIVM 6068 nieuwe bevestigde coronabesmettingen. Dat is het hoogste aantal sinds 15 januari, meldt de NOS.

Het RIVM blijft verwachten dat die derde golf er inderdaad komt. De steeds verdere opmars van de besmettelijkere Britse variant van het virus is daar verantwoordelijk voor. Ondertussen wordt er ook in steeds hoger tempo gevaccineerd, maar niet snel genoeg om deze stijging te voorkomen.

De laatste zeven dagen overleden er gemiddeld 38 mensen per dag aan corona. Een week eerder waren dat er gemiddeld 37. Dat is minder dan de afgelopen maanden, en dat is te danken aan de vaccinatiecampagne bij verpleeghuizen.

Begin deze week zei Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie dat het niet mogelijk is om nieuwe versoepelingen door te voeren omdat de besmettingscijfers nu enkele weken “stabiel op een te hoog niveau” zijn.

Rutte en De Jonge zeiden dat ze eind deze maand de terrassen bij horeca weer willen openstellen. Ook de winkels zouden dan weer open moeten. Dat kan volgens de bewindslieden echter alleen als de ziekenhuisbezetting en de besmettingscijfers zich gunstig ontwikkelen.