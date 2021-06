Domper aan het vaccinfront: veelbelovend CureVac blijkt nauwelijks effectief

Een pijnlijk bericht van het coronavaccinfront: het als wondermiddel geroemde Duitse CureVac, blijkt maar voor 47 procent effectief tegen corona. Dat is te weinig om in aanmerking te komen voor versnelde toelating tot de markt, daarvoor is conform de WHO-eis een minimale effectiviteit van 50 procent nodig. Een forse domper voor de Europese Unie en Nederland in het bijzonder: van de 100 miljoen door Europa bestelde doses, waren er 10 miljoen bestemd voor Nederland.

CureVac maakte woensdagavond de tussentijdse resultaten bekend van de tests. Die werden uitgevoerd onder zo’n 40.000 vrijwilligers in Europa en Zuid-Amerika, waar zeker dertien varianten van het coronavirus rondgaan. De resultaten van de test waren zoals gezegd een tegenvaller: 134 personen raakten twee weken na hun tweede prik alsnog besmet met het viurs. Opvallend hierbij is overigens dat het originele virus nauwelijks nog werd waargenomen, slechts één persoon werd hiermee besmet. Een teken dat het vaccin mogelijk wel werkzaam is daartegen. Voor de vele varianten is het een heel ander verhaal. Ruim de helft van de besmette personen had wat tegenwoordig Alfa-, Beta, Gamma-, of Delta-variant heet onder de leden. Nog eens 21 procent was besmet met vooralsnog minder voorkomende mutaties die het eerst werden opgemerkt in Colombia (B.1.621) en Peru.

Het is vooralsnog onduidelijk waarom CureVac precies zo slecht presteert. Het vaccin is ontwikkeld vanuit hetzelfde uitgangspunt als Moderna en Pfizer, die beiden wel succesvol zijn, ook tegen de agressievere mutaties. CureVac zelf zegt door te gaan met testen en hoopt dat op korte termijn de resultaten zullen verbeteren. De eerste doses van het vaccin bestemd voor Nederland stonden gepland om dit najaar te worden geleverd. Vanwege een ruim voldoende voorraad van Pfizer en Moderna, komt de Nederlandse vaccinatiecampagne niet in de knel.

De Duitse vaccinmaker meldde zich vorig jaar als een van de eerste producenten als mogelijke uitweg uit de pandemie. Het was een van de eerste bedrijven die in een vroeg stadium positieve laboratoriumresultaten liet zien. Het bedrijf werd wereldnieuws toen de Amerikaanse oud-president Donald Trump direct probeerde het complete bedrijf op te kopen om namens de Verenigde Staten de vaccins te kapen.