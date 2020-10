Donald Trump besmet met corona

Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben corona. Dat heeft de Amerrikaanse president zelf bekendgemaakt via Twitter. Ze zijn in quarantaine gegaan in het Witte Huis. Volgens artsen maken ze het goed. Op 15 oktober staat het volgende debat met Joe Biden gepland, een kleine twee weken erna op 3 november de presidentsverkiezingen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen daarvoor gaan zijn.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Het paar is vermoedelijk besmet geraakt via adviseur Hope Hicks die positief getest werd. Zij vergezelde de Trumps afgelopen week naar een campagnebijeenkomst in Minnesota en vloog mee in het presidentiële toestel Air Force One op weg naar het eerste debat met Biden in Ohio. Donderdag testte ze positief op Covid-19. Kort voor de bekendmaking van zijn eigen coronabesmetting, bevestigde Trump die van Hicks en zei te wachten op zijn eigen testuitslag. Hij voegde er direct aan toe veel tijd door te brengen met Hicks.

Hoewel Trump de laatste tijd wat positiever ten opzichte van mondkapjes staat – tijdens het debat met Biden viste hij er een uit zijn binnenzak – draagt hij ze maar zelden. Ook houdt hij nog altijd massale verkiezingsbijeenkomsten in zalen vol supporters zonder mondkapjes. De gezondheidsdienst in Tulsa in de staat Oklahoma heeft een toename van covid-gevallen gelinkt aan een recente bijeenkomst van de president. In de Verenigde Staten zijn al meer dan 7 miljoen mensen besmet, ruim 200 duizend Amerikanen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De artsen van Trump hebben laten weten dat de president op dit moment niet ziek is. Reden voor zorgen is er wel, aangezien Trump in de doelgroep valt waarbinnen het virus de meeste slachtoffers eist: een bejaarde man van 74 met ernstig overgewicht.

The World Leaders who caught Coronavirus:

– Jail Bolsonaro

– Boris Johnston

– Donald Trump Three men that tried their hardest to downplay the virus. Three men who thought they knew better than the experts. Three leaders of countries crippled by the virus. Three infected men. — Carrick Ryan (@realCarrickRyan) October 2, 2020

Pres. Trump mocks Joe Biden on the issue of masks: "I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away and he shows up with the biggest mask I've ever seen." https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/OA3ffVcrkg — ABC News (@ABC) September 30, 2020

