Vanwege zieke antivaxxers moeten ziekenhuizen andere patiënten afbellen

Het Isala-ziekenhuis in Zwolle is niet het enige ziekenhuis dat weer patiënten moet afbellen. Uit een rondgang van NRC Handelsblad blijkt dat verscheidene grote ziekenhuizen operaties niet kunnen laten doorgaan. Zo moest het Radboudumc maandag hartoperaties uitstellen.

De ziekenhuizen hebben te kampen met gedemotiveerd personeel. Verpleegkundigen worden moedeloos van corona-ontkennende familieleden die niet kunnen geloven dat de naar lucht happende patiënten covid-19 hebben. Op hoge toon eisen zij andere onderzoeken.

De ziekenhuisbezetting loopt door het loslaten van de meeste coronamaatregelen weer snel op. Uit cijfers van dataverzamelaar Stephan Okhuijsen blijkt dat er alweer meer coronapatiënten in het ziekenhuis en op de intensive care liggen dan in het zwartste scenario dat het RIVM onlangs presenteerde.

Oh oh… zkh+ic bedden bezetting #covid19 tot en met gisteren loopt uit het recentste model van rivm… pic.twitter.com/0Xg5XP1G12 — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) October 19, 2021

Vooral in regio’s met een lage vaccinatiegraad wordt het drukker, meldt NRC Handelsblad. Het gaat dan om ziekenhuizen in de Randstad, in de Limburgse Mijnstreek en bij de Biblebelt (Zwolle). In het Limburgse Zuyderland verdubbelde het aantal patiënten in anderhalve week.

Het ziekteverzuim onder het verplegend personeel is hoog. Zij hebben zich tijdens de vorige coronagolven uit de naad gewerkt en dreigen volgens IC-baas Diederik Gommers nu ten prooi te vallen aan burnouts en PTSS.