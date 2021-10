Ziekenhuis moet patiënten overplaatsen vanwege toestroom uit Biblebelt

Het regioziekenhuis Isala in Zwolle moet alweer patiënten overplaatsen vanwege de toestroom van mensen met covid-19. Sinds begin deze maand is het aantal opgenomen coronapatiënten vervijfvoudigd.

De Stentor meldt dat het ziekenhuis het zwaar heeft door de besmettingen in Staphorst en Zwartewaterland. In die plaatsen wonen veel christenen die zich niet laten inenten tegen corona. Vrijwel alle patiënten die nu nog in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn niet gevaccineerd. Er zijn daarom al langer grote zorgen over een nieuwe besmettingsgolf op de Biblebelt.

Isala heeft twintig patiënten moeten afbellen die al lange tijd op een operatie wachten.