Door Nederland in de steek gelaten tolk vermoord in Afghanistan

De Taliban hebben in de nacht van woensdag op donderdag een tolk vermoord die voor Nederland heeft gewerkt. Dat meldt de NOS op gezag van zijn familie en bronnen binnen de Nederlandse overheid.

Vannacht klopte volgens zijn familie een vertegenwoordiging van de Taliban aan bij het huis waar de tolk verbleef. “Ze vroegen om hem en toen hij bevestigde wie hij was, begonnen ze ineens met een AK-47 op hem te schieten. We zijn hem verloren.”

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) kan de moord op de tolk nog niet bevestigen. “Maar als het zo is, is het natuurlijk een drama.”

De tolk, die op de Nederlandse evacuatielijst stond, sliep al regelmatig op andere plaatsen om uit handen van de Taliban te blijven. Afgelopen nacht was hij bij zijn ouders. De Taliban zouden ook op de vader van de tolk hebben geschoten. De familie van de tolk hoopt dat Nederland nu de vader, die het bezoek van de Taliban overleefde, en moeder zal evacueren.

Het demissionaire kabinet was deze zomer bijzonder traag met het in veiligheid brengen van mensen die Nederland de afgelopen jaren in Afghanistan hebben geholpen. Terwijl de Kamer het kabinet vanaf juni opriep om haast te maken van de evacuatie van onder meer tolken, zetten de bewindslieden de hakken in het zand. Zo schermde Ank Bijleveld (Defensie) met eisen van de Afghaanse overheid, schreef Trouw destijds:

Zo zou er een Engelse vertaling moeten zijn van documenten, gemaakt door een beëdigd vertaler en goedgekeurd door het Afghaanse ministerie van buitenlandse zaken. VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden wees er donderdag in het debat op dat andere landen van de internationale coalitie zeggen nog nooit van die eis gehoord te hebben.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol besloot pas op 11 augustus om geen Afghanen meer uit te zetten. In het weekend dat de Taliban Kabul binnentrokken, ging Bijleveld naar de film en had Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) een formatie-etentje. Bijleveld en Kaag besloten later af te treden.