Kabinet overstag: voorlopig geen uitzettingen Afghanen

Nu de Taliban razendsnel oprukken in Afghanistan, gaat Nederland het komende half jaar geen Afghanen uitzetten. Ook worden er in die periode geen beslissingen genomen in asielprocedures van Afghaanse vluchtelingen. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

Met het instellen van een besluit- en vertrekmoratorium wordt mijns inziens recht gedaan aan de snel veranderende en verslechterende situatie en kan met een beslissing worden gewacht tot er een meer stabiel beeld is van de situatie in Afghanistan.

Eerder deze week hadden regeringspartijen D66 en ChristenUnie er al op aangedrongen om Afghaanse vluchtelingen voorlopig niet terug te sturen. Het kabinet wilde aanvankelijk wel de mogelijkheid houden om Afghanen terug te sturen.