Door Trump veroorzaakt machtsvacuüm gevaar voor volksgezondheid

Donald Trumps weigering om zijn nederlaag te erkennen, bemoeilijkt de aanpak van de coronacrisis. De belangrijke Amerikaanse gezondheidsadviseur Anthony Fauci heeft tegenover CNN verklaard dat uitstel van het transitieproces een bedreiging vormt voor de volksgezondheid in de VS.

Op de vraag of het verstandig zou zijn als zijn team alvast kon samenwerken met het team van Biden, antwoordde Fauci: “Vanzelfsprekend. Het zou natuurlijk beter zijn als we al met hen aan de slag konden.”

Het aantal coronagevallen loopt de afgelopen weken weer sterk op in de Verenigde Staten. In slechts zes dagen kwamen er een miljoen nieuwe corona-infecties bij. Sinds het begin van de epidemie is er inmiddels bij meer dan 11 miljoen Amerikanen een coronabesmetting vastgesteld. Meer dan 246.000 mensen zijn volgens de officiële cijfers aan het virus overleden. Zondag werden er 1.266 doden gemeld.

In zeker 45 Amerikaanse staten nam het aantal besmettingen vorige week toe, blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University. Verscheidene staten hebben daarom nieuwe maatregelen afgekondigd. Zo moeten de meeste New Yorkse cafés en restaurants om 10 uur ’s avonds dicht en stelt de staat Utah mondkapjes verplicht.

Trump heeft de afgelopen vijf maanden consequent verstek laten gaan bij bijeenkomsten van zijn corona-task force.