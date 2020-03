Draaiboek pandemie: in uiterste geval geen opname voor 80-plussers

De vereniging van intensive care-artsen heeft een draaiboek verstuurd aan haar leden over mogelijke maatregelen als de Covid-19-uitbraak in Nederland uit de hand loopt. Hoewel de artsen denken dat het niet zover zal komen, kan het dan gebeuren dat de artsen keuzes moeten maken wie er niet meer in aanmerking komen voor een bed op de intensive care-afdeling, meldt de Volkskrant.

In het protocol stelt de intensive care-vereniging voor iedereen van boven de 80 niet meer op te nemen. Hetzelfde geldt voor mensen met kanker en een slechte prognose, voor patiënten na een langdurige reanimatie, voor verkeersslachtoffers voor wie het er slecht uitziet.

In Italië gelden vergelijkbare richtlijnen. In Nederland zijn in totaal 1.150 bedden op de intensive care. De verwachting is dat die allemaal vol zullen liggen als 12.000 Nederlanders tegelijkertijd besmet zijn met het nieuwe coronavirus.

Om te voorkomen dat het zover komt, zijn er de afgelopen dagen verscheidene maatregelen genomen. Zo krijgen mensen in de provincie Noord-Brabant sinds vrijdag het advies om thuis te blijven als ze symptomen hebben die wijzen op een mogelijke besmetting met Covid-19. Maandagavond riep premier Rutte alle Nederlanders op om te stoppen met handen schudden.

cc-foto: Sasin Tipchai