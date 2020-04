Duits lab wil Nederlandse coronatests uitvoeren, ministerie negeert aanbod

De Nederlandse overheid heeft een Duits aanbod om duizenden coronatests per dag extra uit te voeren genegeerd. Dat meldt de NOS. Via een laboratorium in Duitsland kunnen twee maanden lang dagelijks 5000 tests worden afgenomen, bijna een verdubbeling van het huidige aantal. Volgens een ministerie is die extra capaciteit ‘niet nodig’.

Op dit moment worden dagelijks ongeveer 7000 mensen getest op Covid-19. Hierbij gaat het overwegend om zorgmedewerkers en kwetsbare patiënten. Dat aantal moet vanaf 11 mei worden uitgebreid naar 11.000. Dan gaat het basisonderwijs en de kinderopvang weer van start en komen ook docenten en begeleiders in aanmerking voor de tests.

Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid is tot nu toe steeds een tekort aan testmaterialen een ‘limiterende factor’ geweest. De apparatuur is er, maar Nederlandse laboratoria zouden niet beschikken niet over voldoende analysevloeistof voor de machines van fabrikant Roche. Die stoffen zijn wel ruim voorhanden in het laboratorium in Keulen dat heeft aangeboden dagelijks 5.000 tests af te nemen voor Nederland.

De NOS heeft een e-mail in handen waaruit blijkt dat het laboratorium twee weken geleden al een aanbod heeft gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid. Twee dagen geleden heeft de Nederlandse coronagezant Feike Sijbesma pas telefonisch contact opgenomen. Uit dat gesprek is niet naar voren gekomen of Nederland op het Duitse aanbod ingaat.

