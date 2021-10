Eerste Afghaan vermoord die door Nederland werd achtergelaten

Een Afghaanse man die op de lijst stond om door Nederland geëvacueerd te worden, is vermoord door de Taliban. Dat schrijven hulporganisaties en vrijwilligers in een brief aan de Tweede Kamer. De rest van het gezin is “gewond en doodsbang”.

Twee zoons van de man zijn wel naar Nederland overgebracht. “Daarna vond er een inval van de Taliban plaats waarbij de vader is vermoord”, schrijven onder meer Vluchtelingenwerk en Cordaid.

De door Nederland in de steek gelaten man is niet de enige Afghaan die het slachtoffer is van het nieuwe regime. Zo is een voormalige chauffeur van de Britse ambassade in Kabul zwaar mishandeld. De man die in mei al had gevraagd om evacuatie, werd door vijf mannen in elkaar geslagen. Zij sloegen hem met hun Kalasjnikovs op zijn hoofd. De chauffeur liep daarbij een schedelbreuk op.

Het demissionaire kabinet blijft ondertussen treuzelen met de hulp aan de achtergebleven Afghanen. De Volkskrant bericht:

Een eerdere brief van onder meer Vluchtelingenwerk aan de drie meest betrokken ministeries (Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid), met het aanbod gezamenlijk te kijken hoe tot een werkbare evacuatielijst voor deze mensen kan worden gekomen, bleef de afgelopen tien dagen onbeantwoord. Zeer recentelijk is wel eindelijk contact opgenomen met een aantal hulporganisaties.

De hulporganisaties en de vrijwilligers hekelen het lethargische kabinetsbeleid. Met name Ankie Broekers-Knol, die afgelopen weekend optrad als woordvoerder van de Taliban, krijgt een veeg uit de pan. “In plaats van dat het kabinet de evacuatieverzoeken doorloopt en met ons samenwerkt om mensen in kaart te brengen die gevaar lopen door hun werk met en voor Nederland schermt het met ongefundeerde grote aantallen.”

Broekers-Knol zei te vrezen voor 100.000 vluchtelingen. In werkelijkheid zijn er nog enkele honderden mensen achtergelaten in Afghanistan, zo blijkt uit een inventarisatie van de hulporganisaties en vrijwilligers.