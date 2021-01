Eerste persoon in Nederland gevaccineerd tegen Covid-19

Woensdagochtend is de allereerste vaccinatie tegen het coronavirus toegediend in Nederland. Daarmee is Nederland nu als laatste land in de Europese Unie ook aan de vaccinatiecampagne begonnen. Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri (39) uit Eindhoven was de eerste die op de GGD-locatie in Veghel het Pfizer-vaccin tegen corona kreeg toegediend.

Minister De Jonge van Volksgezondheid noemde de vaccinatie voorafgaand aan de prik een “waanzinnig moment”. “Eindelijk, na tien maanden in crisisstand te staan, maken we hier een begin met het einde van deze crisis,” aldus de minister die de nodige kritiek krijgt vanwege zijn optreden in de coronacrisis.

De komende dagen worden eerst verleners van acute zorg, zoals ambulancepersoneel en IC-medewerkers, gevaccineerd tegen het coronavirus. De NOS legde het moment van de eerste vaccinatie vast tijdens een live registratie. De beelden zijn hieronder terug te zien:

