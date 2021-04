EMA: kans op ernstige bijwerkingen Janssen-vaccin is heel klein

Na onderzoek stelt het Europees Medicijnagentschap (EMA) dat de voordelen van het Janssen-vaccin veel groter zijn dan de nadelen als gevolg van de zeldzame bijwerkingen. Daarmee lijkt de weg vrij om het Janssen-vaccin te gaan gebruiken.

Een week geleden besloot Hugo de Jonge om voorlopig niet meer te prikken met het Janssen-vaccin. Kort daarvoor was de VS al gestopt, omdat er zes trombosegevallen werden vastgesteld. Ongeveer 7 miljoen Amerikanen hebben tot nu toe een prik gehad met het in Leiden ontwikkelde vaccin.

De ernstige problemen die tot nu toe zijn vastgesteld met het Janssen-vaccin deden zich in alle gevallen voor bij mensen jonger dan 60, stelt het EMA. In de meeste gevallen ging het om vrouwen.

“De gerapporteerde combinatie van bloedstollingen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes is zeer zeldzaam”, schrijft het EMA. “De voordelen van het covid-19-vaccin van Janssen zijn groter dan de risico’s van bijwerkingen.”

Het agentschap adviseert om mensen die na vaccinatie last krijgen van bloedstollingen en een laag aantal bloedplaatjes zo snel mogelijk te behandelen. Mensen die worden gevaccineerd met het Janssen-vaccin (of AstraZeneca) moeten daarom goed letten op mogelijke symptomen, stelt het EMA. Het gaat daarbij onder meer om kortademigheid, pijn op de borst, aanhoudende buikpijn, opgezwollen benen, zware en langdurige hoofdpijn en wazig zicht.