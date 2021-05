Europese Commissie wil gratis PCR-tests, Nederland ligt dwars

Wie deze zomer ongevaccineerd op reis wil, moet waarschijnlijk eerst een negatieve coronatestuitslag kunnen overleggen. Kosten: zo’n 130 euro per persoon, zowel bij vertrek als bij terugkomst. De Europese Commissie wil de PCR-tests verplicht gratis maken, maar Nederland wil daar niet in mee gaan en lijkt het voorstel te zullen torpederen.

De sneltests worden nu veelal uitgevoerd door particuliere bedrijven. Nederland vreest dat het verdienmodel van die commerciële aanbieders wegvalt als de test gratis wordt. Dat meldt BNR na een rondgang langs Nederlandse Europarlementariërs:

De Europese Commissie is niet meer in de lead, zegt GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik tegen BNR, zelf voorstander van gratis tests. ‘Het gaat over de onderhandelingen tussen parlement en de raad. Nederland is niet enthousiast en wil het wel mogelijk houden om de kosten van PCR-tests in rekening brengen. Op de markt is een test al gauw 100 euro, dus het kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet laten doen.’

