‘Extra staatssecretaris nodig om puinhoop Financiën te ruimen’

Het kabinet besluit volgens het AD maandag dat het ministerie van Financiën wordt uitgebreid met een extra staatssecretaris. De ingreep is nodig na de val vorige maand van Menno Snel (D66) die sneuvelde als gevolg van het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst. Zijn portefeuille zou opgesplitst worden en de afhandeling van Toeslagen wordt weggehaald bij de Belastingdienst. Ook de Douane moet een zelfstandige dienst worden. Elk van die diensten krijgt een eigen directeur-generaal. De huidige, Jaap Uijlenbroek, vertrekt, naar verluidt als gevolg van onenigheid met minister Hoekstra over de nieuwe indeling.

De vraag is welke partij de nieuwe staatssecretaris moet gaan leveren en wie dat vervolgens wordt. Eerder opperde parlementair journalist Peter Kee dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich als een bulldog in het schandaal heeft vastgebeten, de taak op zich neemt. De PvdA doet nu dezelfde suggestie.

Oppositiepartij PvdA tipt CDA'er @PieterOmtzigt als mogelijke nieuwe staatssecretaris. Hij zou in die rol de toeslagenaffaire tot een goed einde moeten brengen https://t.co/3JFbPoW7da — AD Politiek (@ADPolitiek) January 11, 2020

Het AD schrijft:

Betrokkenen rekenen erop dat D66 in ieder geval de fiscale kant van Snels vroegere portefeuille zal claimen. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om belastingwetgeving. Wie vervolgens verantwoordelijk wordt voor de Belastingdienst is een vraag die in coalitieverband moet worden beantwoord. De tweede staatssecretaris zal leiding moeten geven aan de organisatorische veranderingen die minister van Financiën Wopke Hoekstra dit weekend aankondigde.

SP-Kamerlid Renske Leijten meent dat de Rijksrecherche eerst onderzoek moet doen naar de toeslagenaffaire voordat beslist wordt welke veranderingen er komen. “Anders organiseren kan zaken oplossen, maar brengt geen moraal of juridische kennis in de top. Reorganisatie zonder (strafrechtelijk) onderzoek naar verantwoordelijken toeslagenaffaire is echt te weinig.”