Extreemrechtse Belgische militair Jürgen Conings dood gevonden

De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, heeft de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings gevonden. Tollenaere vond het lichaam van Conings toen hij in het Dilserbos vlakbij de Nederlandse grens aan het mountainbiken was. Dat heeft hij verteld aan de NOS.

De 46-jarige Conings verdween een maand geleden. Omdat de extreemrechtse militair wapens en een kogelwerend vest had meegenomen, vreesden de Belgische autoriteiten dat hij een aanslag zou plegen. Mogelijke doelwitten als asielzoekerscentra en de viroloog Marc Van Ranst werden om die reden extra beveiligd.

Conings had een afscheidsbrief achtergelaten waarin hij schreef dat hij ‘in verzet’ ging. De militair, die lid is geweest van de extreemrechtse partij Vlaams Belang, voorspelde dat hij “plots enemy of the state zal zijn”. Ook keerde hij zich in zijn brief tegen politici en virologen die volgens hem “beslissen hoe wij moeten leven”.