F1-teams zien na massaal protest af van strandrit door natuurgebied Zandvoort

De organisatie die rond de F1 race op Zandvoort pendelritten over het strand wilde verzorgen voor VIP’s, de coureurs en teamleden, ziet daar bij nader inzien van af. Dat meldt NH Nieuws.

Nancy Wesselsz van The Spot Events laat NH Nieuws via de mail weten “dat wij besloten hebben in geen geval over het strand te gaan, maar de weg te gebruiken”. Wesselsz zegt dat de ontheffing in oktober vorig jaar al is aangevraagd, toen er nog niet zoveel bekend was over het volledige mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix. Nu daar meer over bekend is, is de route over het strand niet langer noodzakelijk. “De ontheffing was uitsluitend bedoeld als noodplan in geval het bijvoorbeeld niet mogelijks is om te vliegen”, aldus de verklaring van Wesselsz.