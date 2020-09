Famke Louise doet niet meer mee, heeft wel ‘super veel respect voor corona’

Het gesprek van de dag was dinsdag #ikdoenietmeermee, de campagne van een handjevol (semi-)bekende Nederlanders en influencers die – aangevoerd door viruswaanzinnige Willem Engel – kenbaar maakten voortaan lak te hebben aan het coronabeleid. ‘Friedepiepel’, wat waarschijnlijk free the people betekent, aldus de influencers, hoewel ‘vriendenpeople’ ook nog een mogelijkheid is.

Een van de meest prominente namen tussen de influencers was die van Famke Louise. Niet in de laatste plaats omdat vrij snel na haar bijdrage aan #ikdoenietmeermee nog eens duidelijk werd gemaakt dat deze zelfde Famke Louise eerder dit jaar nog een goedbetaalde klus van de Rijksoverheid kreeg om juist mensen bewust te maken van de nodige coronamaatregelen. Ook bleek dat het management van Famke Louise 31.000 euro overheidssteun heeft ontvangen om door de coronacrisis te komen.

Dinsdagavond mocht Famke Louise aanschuiven bij Eva Jinek. Parool-recensentencollectief Han Lips vat samen: “Ze deed eerst duidelijk niet mee, geheel in stijl van de veelbesproken hashtag. Maar toen ze uiteindelijk haar ding mocht doen kwaakte ze blaartrekkende nonsens uit van het niveau ‘De vorige lockdown had geen effect’”.

Wie overduidelijk nog wel mee doet en bewonderenswaardig kalm bleef tegenover Famke “ik heb superveel respect voor corona, in eerste instantie” Louise, was Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij wilde onder meer van de influencer weten wat hij dan had kunnen doen om duidelijker te maken hoe ‘moeilijke besluiten’ worden genomen. Ook bood hij Famke Louise aan nog eens in gesprek te gaan over het virus.

Famke 'ik heb veel respect voor corona' Louise, dames en heren #jinek pic.twitter.com/6JiVee5C0H — Daniël Verlaan (@danielverlaan) September 22, 2020

