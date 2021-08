FNV boos over vaccinatieplicht Leaseplan

Leaseplan is het eerste Nederlandse bedrijf dat de werknemers die op kantoor werken, verplicht om zich te laten vaccineren. Vakbond FNV vindt die verplichting verwerpelijk, verklaart vicevoorzitter Kitty Jong tegenover Het Financieele Dagblad:

‘Werkgevers mogen geen misbruik van hun machtspositie maken door werknemers, direct of indirect, tot vaccinatie te dwingen. Het coronavaccin is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen corona, maar het is niet aan hen om hierover te beslissen. Het druist in tegen twee grondrechten: het recht op privacy en de lichamelijke integriteit.’