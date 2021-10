Francisco van Jole in debat met SGP’er over christelijke vaccinweigeraars

Bij Spijkers met Koppen op NPO Radio 2 ging Francisco van Jole zaterdag in discussie met Johan de Leeuw van de SGP-jongeren. Directe aanleiding was de commotie die ontstond na de uitspraken van Van Jole in De Nieuws BV. Online werd hij er van beschuldigd mensen christenen te beledigen ‘fucking christen’ en zelfs dood te wensen ‘ga maar lekker dood dan’. Van Jole legde, zoals ook eerder op Joop, uit dat fucking in dit geval geen belediging is maar een compliment “je zegt ook fucking briljant”, dat het ga maar lekker dood sloeg op het trekken van consequenties uit het weigeren van een vaccin. Want in Nederland wordt niemand medische hulp geweigerd. De Leeuw eiste niettemin dat Van Jole excuses zou maken aan de christenen die zich gekwetst voelden.

"Ik zou willen vragen, maak er excuses voor", zegt @JdLeeuw02 van @SGPJ tegen @2525 over zijn eerdere uitspraak 'fucking christenen'. "Ik heb niks verkeerd gedaan, zij hebben het verkeerd begrepen. Ik kan me niet excuseren voor hun beperkte bevattingsvermogen", reageert Van Jole. pic.twitter.com/QsNBcnasv2 — Spijkers met Koppen | ☰ BNNVARA (@SpijkersBNNVARA) October 23, 2021

Van Jole vroeg zich af waarom deze groep christenen het vaccin niet als een geschenk van God ziet, zoals ze ook de oogst als een geschenk zien en daarvoor een speciale dankdag hebben. Hij stelt dat ze het vaccin daarentegen zien als instrument van de duivel. De Leeuw legt uit dat dat laatste niet klopt, hij wijst er ook op dat er binnen zijn partij verschillend over wordt gedacht.

"Mensen die een andere keuze maken zeggen niet per se: het vaccin is van de duivel", zegt @JdLeeuw02 van @SGPJ. Binnen de jongerenpartij zijn leden gevaccineerd en ongevaccineerd. pic.twitter.com/DwMPQgYIrD — Spijkers met Koppen | ☰ BNNVARA (@SpijkersBNNVARA) October 23, 2021

Dan blijft de vraag waarom deze groep wel de medische behandeling van vaccinatie weigert maar als ze eenmaal besmet zijn juist weer wel medische behandeling wil. Van Jole zegt de logica daarachter niet te begrijpen. De Leeuw legt uit hoe het voor deze groep christenen zit.

"Waarom mag je geen vaccin nemen om Gods straf te ontlopen. Maar op het moment, dat je corona krijgt, volsta je niet met bidden om beter te worden", vraagt @2525 zich af. @JdLeeuw02 van @SGPJ legt uit waarom sommige christenen een onderscheid maken tussen voorkomen en behandelen. pic.twitter.com/u90xbb28Ca — Spijkers met Koppen | ☰ BNNVARA (@SpijkersBNNVARA) October 23, 2021

Ook andere zaken en kanten van de discussie kwamen aan de orde. Beluister het hele item hier, vanaf 22:30.