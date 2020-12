Franse minister voor Europa komt uit de kast, gaat LHBT-vrije zone in Polen bezoeken

De Franse minister van Europese Zaken, Clément Beaune, heeft in een interview met het Franse LHBT-magazine Têtu verteld dat hij homo is. “Ik ben homo en ik heb er geen problemen mee dat te zeggen,” antwoordde hij op een vraag over de rechten van lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgender personen. Hij verklaarde te willen aantonen dat homo zijn “geen obstakel” is om minister te worden, schrijft Politico Europe.

Beaune, lid van de nieuwe progressieve partij Territoires de progrès, belooft dat hij begin volgend jaar tijdens een bezoek aan Polen ook een zogeheten ‘LHBT-vrije zone’ zal bezoeken. Dat is de neutrale benaming voor honderden homohaatdorpen in de EU-lidstaat die het schenden van de mensenrechten van niet-hetero’s in de praktijk brengen.

De minister wil niet dat zijn strijd tegen de homohaatdorpen wordt gezien als gevolg van het feit dat hij zelf homo is. “Het is een belediging om te stellen dat ik die strijd uit eigen belang voer. Als minister van Europese Zaken heb ik een extra verantwoordelijkheid om voor tolerantie te strijden.”

Dezer dagen is de Beaune overigens vooral druk met het conflict met de Britten over de Brexit.

Vier maanden geleden sprak Beaune in een interview met France Inter over de Poolse homohaatdorpen: