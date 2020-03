Frits Huffnagel weg bij Gay Pride vanwege uitspraken over vluchtelingen

Voorzitter Frits Huffnagel en de andere bestuursleden van de Amsterdam Gay Pride treden af voor de komende editie van de Pride. Dat maken zij bekend in een persbericht.

Aanleiding is de aanhoudende onrust binnen de LHBTI-community. Die ontstond afgelopen week na uitspraken op persoonlijke titel van voorzitter Frits Huffnagel in het NPO1 Radioprogramma Spraakmakers.

Huffnagel vertelde in het programma waarom Syrische vluchtelingen aan de Turks-Griekse grens wat hem betreft niet welkom zijn. “Het is elke keer hetzelfde”, verzuchtte Huffnagel. “Wij zien een kind en denken: wat zielig. Terwijl we niet zien dat er een vader achter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd.”

Menigeen reageerde ontsteld op Huffnagel. Zo noemde zijn partijgenoot Frans Weisglas de uitspraken “vrij walgelijk” en besloot COC Amsterdam de samenwerking met de Amsterdam Gay Pride op te zeggen vanwege Huffnagels “zeer ongenuanceerde en kwetsende uitspraken”. Maar liefst 95 organisaties drongen aan op het vertrek van Huffnagel.

Volgens het bestuur van de Amsterdam Gay Pride dreigt “de aanhoudende discussie een inclusieve, feestelijke en betekenisvolle Pride” nu in de weg te staan. Daarom “is in goed en harmonieus overleg besloten om als geheel bestuur af te treden”. De Amsterdamse oud-wethouder Carolien Gehrels (PvdA) is gevraagd om een nieuw bestuur samen te stellen.