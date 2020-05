Geen ontslag voor agent die zich ‘Marokkanenverdelger’ noemde

De Haagse politieagent die een Marokkaans-Nederlandse arrestant mishandelde, mag zijn baan houden. NRC meldt dat politiebaas Paul van Musscher het strafontslag van de man heeft ingetrokken. Ook de disciplinaire straf van een andere agent betrokken bij de mishandeling is verlaagd. Teamchef Fatima Abouloufa uit Leiden, een van de klokkenluiders van de mishandelingen, vertrekt bij de politie.

In december vorig jaar besloot Van Musscher nog dat vier agenten, allen werkzaam op het Haagse bureau Hoefkade, disciplinair gestraft moesten worden. De vier hadden zich schuldig gemaakt aan “buitenproportioneel geweld bij een aanhouding”. Die dateerde van oktober 2018, waarbij een man van Marokkaanse afkomst door de agenten werd achtervolgd en mishandeld, onder andere met een wapenstok. Op videobeelden was te zien dat de man na de mishandeling nauwelijks nog kon lopen. Agenten deelden de video in een eigen WhatsApp-groep.

Dat de beelden naar buiten kwamen, is te dank aan klokkenluiders binnen de politie. Waaronder dus de Leidse teamchef Fatima Abouloufa, die daarvoor agent was op de Hoefkade. Zij verklaarde dat de agenten zichzelf “Marokkanenverdelgers” noemden. Uit intern onderzoek bleek dat op bureau Hoefkade sprake was van ‘een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen’ en ‘een ongezonde cultuur’.

Na haar verklaring werd Abouloufa al op non-actief gesteld omdat ze “niet in verbinding” zou staan met de politie. Aanvankelijk wilde ze voor de politie blijven werken, maar die deed geen moeite een nieuwe werkplek voor haar te vinden. Omdat ze vreest “op enig moment teruggepakt te worden door het old boys network”, verlaat ze nu na 25 jaar de politie. Oud-korpschef Erik Akerboom ontkende vorig jaar bij Jinek dat het politiekorps racistisch is. In plaats daarvan draaide hij de zaak om: “Als je meer diversiteit het korps binnenbrengt dan breng je ook spanningen binnen.” Akerboom is sinds deze maand directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

