Geen Vrouwen Eredivisie, terwijl mannen wel mogen voetballen

“Echt fantastisch”, noemde Mark Rutte de Oranje Leeuwinnen vorig jaar nog. Maar nu de ‘gedeeltelijke lockdown’ van kracht wordt, wordt de eredivisie voor vrouwen in Nederland stilgelegd, terwijl de wedstrijden van de mannenteams in het betaald voetbal wel doorgaan.

De NOS schrijft dat de overheid meent dat het vrouwenvoetbal niet onder het betaald voetbal valt. De KNVB reageert bij monde van Jan Dirk van der Zee teleurgesteld. “In de Vrouwen Eredivisie spelen 11 van de 24 geselecteerde Oranje-speelsters, die op 23 en 27 oktober voor ons land uitkomen maar die nu met hun club geen wedstrijden mogen spelen.”

Wacht even. Mannen mogen voetballen, vrouwen mogen thuis op de bank kijken? Wat een onzin.

…. 🤔 Dan denk je dat we goed opweg zijn! Hopelijk is het laatste woord hierover nog niet gezegd. https://t.co/qvebUk8jDj

Het feit dat de Vrouwen Eredivisie nu wordt stil gelegd is goed te begrijpen. Geen verplichte coronatests = risico voor de volksgezondheid. Maar misschien is dit wel het moment voor de KNVB om eindelijk na te denken over waarom het vrouwenvoetbal nog steeds de amateurstatus heeft

— Rivkah op het Veld (@RivkahophetVeld) October 14, 2020