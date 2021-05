Gemeenten bespioneren illegaal burgers via sociale media

Gemeenten zetten op grote schaal sociale media in om burgers te bespioneren. Ze gebruiken daarvoor onder meer nepaccounts op bijvoorbeeld Facebook, terwijl dit niet is toegestaan. Dat schrijft de Volkskrant.

Uit onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, komt naar voren dat de gemeenten profielen op sociale media gebruiken om zicht te krijgen op mogelijke rellen, maar ook op demonstraties. Ook gebruiken ze Marktplaats om te kijken of bijstandsontvangers misschien nog wat bijverdienen en wordt via sociale media geprobeerd om vluchtverhalen van asielzoekers te checken.

Bijna een op de zes gemeenten maakt zich hier schuldig aan, ambtenaren weten vaak niet dat ze hiermee de wet overtreden. Meer dan de helft van hen weet niet welke regels en protocollen gelden. Bij ongeveer een derde van de gemeenten is ook geen functionaris gegevensbescherming betrokken, terwijl dat wettelijk verplicht is om de kans op lekken van privégegevens te minimaliseren. Het is daarnaast überhaupt geen taak van gemeenten om op deze wijze burgers te surveilleren. Een aantal gemeenten slaat de verzamelde data op in dossiers, 23 gemeenten doen dat zelfs automatisch.

De resultaten zijn gebaseerd op antwoorden op een vragenlijst van 156 van de 352 Nederlandse gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wilde niet inhoudelijk reageren tegenover de krant. Volgens een woordvoerder zijn ze nog ‘bezig met een inventarisering’.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.