Gert-Jan Segers slikt kritiek op Mark Rutte in

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft weer een meloen moeten doorslikken. Hij stelde begin april dat zijn partij geen deel meer uit wilde maken van een nieuw kabinet als dat geleid wordt door Mark Rutte. De boude uitspraak kwam na het debat over de “functie elders” voor Pieter Omtzigt en Rutte’s onware verklaringen daarover. De beslissing werd gezien als een dappere daad van de wel vaker principiële Segers. Maar nu het stof is neergedaald en Rutte nog even stevig in het zadel zit als voorheen, blijkt de werkelijkheid een tikkeltje anders. De NOS schrijft:

“De perceptie was dat ik in mijn kritiek op de politieke cultuur in Den Haag te veel de man heb gespeeld en te weinig de bal. Te veel Rutte, te weinig ons allemaal.” De ChristenUnie-leider vindt dat de politieke cultuur in Den Haag, waar onder meer de toeslagenaffaire uit voortkwam, zeker niet los staat van de persoon Mark Rutte. “Maar die oude cultuur staat of valt niet met één man. Ook wijzelf maken er deel van uit.”

Segers maakte zijn terugtrekkende beweging tijdens een online partijcongres van de ChristenUnie. Hij zegt dat de partij wel blijft bij het besluit geen deel te willen uitmaken van een kabinet Rutte-4.