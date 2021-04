Gezondheidsraad: laat 60-minners zelf beslissen over AstraZeneca

Nederlanders die jonger zijn dan 60 jaar zouden zelf voor het AstraZeneca-vaccin moeten kunnen kiezen. Dat verklaart de Gezondheidsraad tegen de NOS. “Wat ons betreft kan het, maar het is aan de minister om dat te beslissen”, aldus een woordvoerder. De kans dat Hugo de Jonge dat advies opvolgt, lijkt vooralsnog klein. De demissionaire minister noemt het maandag “onverstandig” om AstraZeneca in te zetten voor 60-minners.

Vorige week drong de Gezondheidsraad er nog bij De Jonge op aan om voorlopig te stoppen met het inenten van 60-minners met het in Oxford ontwikkelde vaccin. In verschillende Europese landen zijn er meldingen dat inentingen kunnen leiden tot trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

De kans op dergelijke problemen is klein, maar het risico is wel groter bij 60-minners. Die groep loopt bovendien een aanmerkelijk kleinere kans om te overlijden aan covid-19 dan 60-plussers. Critici van de AstraZeneca-prikstop menen dat de voordelen van zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen vaccineren ruimschoots opwegen tegen de nadelen.