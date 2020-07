‘Ghislaine Maxwell nam zelf deel aan misbruik’

De FBI heeft Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van multimiljonair Jeffrey Epstein, opgepakt in de Amerikaanse staat New Hampshire. Maxwell zou Epstein niet alleen hebben geholpen met het ronselen van minderjarige meisjes die hij kon misbruiken, maar ook zelf hebben deelgenomen aan het misbruik. Dat heeft aanklager Audrey Strauss donderdag bekendgemaakt.

SDNY officials announce charges against Ghislaine Maxwell.https://t.co/V0F6LFYfvr "Maxwell played a critical role in helping Epstein to identify, befriend and groom minor victims for abuse," they allege. "In some cases, Maxwell participated in the abuse." pic.twitter.com/VnKSTaHZ2Z — ABC News (@ABC) July 2, 2020

Epstein werd vorig jaar augustus dood aangetroffen in zijn cel in New York. Hij zat daar, omdat hij werd verdacht van het misbruiken van minderjarige meisjes. Volgens de aanklagers was Maxwell op de hoogte van Epsteins voorkeur voor jonge meisjes en speelde zij een belangrijke rol in het vinden van de minderjarigen. “Zij zette de val. Ze deed zich voor als een vrouw die ze konden vertrouwen”, aldus Strauss.

Volgens het Openbaar Ministerie speelde Maxwell een “cruciale rol” bij het rekruteren van Epsteins slachtoffers. Justitie heeft Maxwell ook aangeklaagd omdat ze onder ede heeft gelogen.

cc-foto: Cheetoskeeto