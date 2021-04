Gletsjers smelten in moordend tempo door toedoen van de mens

De snelheid waarmee vrijwel alle gletsjers op de wereld smelten, is de afgelopen twintig jaar verdubbeld. Die smelting is geheel te wijten aan een door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde. Dat blijkt uit het grootste onderzoek tot nu toe naar ijsrivieren, uitgevoerd door een team wetenschappers onder leiding van de Zwitserse universiteit ETH Zürich en gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Tussen het jaar 2000 en 2019 hebben 217.175 onderzochte gletsjers gemiddeld 267 miljard ton ijs verloren. Volgens de onderzoekers vergelijkbaar met een zeespiegelstijging van 21 procent, of wanneer jaarlijks het complete oppervlak van Groot-Brittannië twee meter onder water zou verdwijnen. Het smelten van de gletsjers dreigt kustgebieden verspreid over de gehele planeet te laten verdwijnen. Dorpen en steden aan de voet van de gletsjers lopen het risico weggevaagd te worden door plotselinge stortvloeden van smeltwater.

De grootste bron van zorgen zijn volgens de onderzoekers de Aziatische bergketens als de Himalaya, waar rivieren als de Jangtsekiang, Mekong, Salween en Brahmaputra ontspringen. De delta’s van deze rivieren huisvesten enorme bevolkingspopulaties. Landen als India en Bangladesh en delen van China kunnen al in de komende decennia te maken krijgen met ernstige water- en voedseltekorten.

Een van de leidinggevende onderzoekers, Romain Hugonnet van de universiteit van Toulouse benadrukt dat het onderzoek nog eens laat zien dat de mens zijn manier van leven drastisch moet omgooien:

Het is lastig om mensen te laten inzien waarom gletsjers belangrijk zijn omdat ze zo afgelegen lijken, maar ze beïnvloeden zo veel aspecten van de mondiale watercyclus, inclusief regionale hydrologie. Een te snelle verandering kan leiden tot permanenten verandering of zelfs totale ineenstorting van ecosystemen.

cc-foto: Theo Crazzolara

