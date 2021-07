Gommers snapt niet ‘waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry hebben gezegd’

IC-baas Diederik Gommers geeft toe dat het Outbreak Management Team, RIVM en kabinet de Delta-variant te hebben onderschat. Hij doet dat in een bericht op Instagram waarin hij uitlegt waarom werd besloten toch te versoepelen, terwijl een groot deel van de bevolking niet of pas deels gevaccineerd is. Daarbij zegt hij ook niet te begrijpen waarom Mark Rutte en Hugo de Jonge tijdens de laatste persconferentie niet de hand in eigen boezem staken en in plaats daarvan deden alsof het kabinet simpelweg geen fouten heeft gemaakt in de corona-aanpak.

Gommers legt uit dat eind juni het vooruitzicht erg goed was toen bleek dat ziekenhuis- en IC-opnames met Covid-patiënten ‘als een speer’ daalden:

Dat was ook steeds de meetlat van eventuele versoepelingen. Er waren waarschuwingen uit Engeland over de Delta variant maar wij hoopten dat we iets verder waren met onze volledige vaccinaties. De kwetsbaren zijn immers grotendeels volledig gevaccineerd. De Delta-variant verspreidt zich echter veel makkelijker en ongevaccineerden zijn vatbaarder en worden zieker. Ook zien we dat er meer doorbraakinfecties voorkomen bij volledig gevaccineerden, maar gelukkig worden die mensen niet ernstig ziek.

Zaterdag werd bekend dat voor het eerst sinds 25 december het aantal nieuwe besmettingen in 24 uur tijd boven de tienduizend was gekomen. Of dat betekent dat een vierde coronagolf onderweg is, weet Gommers niet, maar hij benadrukt dat hij en met hem iedereen betrokken bij de pandemiebestrijding ‘te rooskleurig’ heeft gedacht. ‘Begrijp niet waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry hebben gezegd op de persco’, vervolgt Gommers die nadrukkelijk wijst op de rol die de demissionaire bewindslieden hebben gespeeld in aanloop naar de nieuwe explosie van besmettingen:

Natuurlijk kwam het niet uit de RIVM-modellen, maar daar was geen rekening gehouden met ons ‘oude’ gedrag als gevolg van veel te positieve uitlatingen van het kabinet en de toegangstesten die niet op orde waren.

De intensivist maakt ook duidelijk waar het probleempunt momenteel zit, namelijk:

Met een agressiever virus heb je minder mensen nodig om weer de IC’s te laten overlopen: in plaats van 12 miljoen volwassenen in 2020, zijn er nu 3 miljoen ongevaccineerde in herfst van 2021. Je hebt maar 1000 ernstig zieke patiënten nodig om de IC’s weer te laten overlopen.

Gommers sluit af met de dringende boodschap om toch vooral goed afstands- en hygiènemaatregelen in acht te nemen en om een mondkapje te dragen waar het te druk is:

Maar dat beslis je zelf! Doe het voor jezelf en voor ons, de zorgmedewerkers.